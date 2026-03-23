Violenze in famiglia | allontanati un marito e una madre

Due misure cautelari eseguite negli ultimi giorni dalla Squadra Mobile. In un caso le violenze sarebbero andate avanti dal 2001, nell'altro è stato il codice rosa a fare scattare le indagini Due distinti episodi di violenza domestica, due indagini rapide, due misure cautelari. La polizia di Pisa ha eseguito negli ultimi giorni altrettanti provvedimenti nell'ambito di casi di maltrattamenti in famiglia, entrambi istruiti dalla Sezione specializzata nel contrasto alla violenza di genere della Squadra Mobile sotto il coordinamento della Procura della Repubblica. Il primo caso riguarda un professionista, trasferitosi di recente in provincia, che secondo le indagini avrebbe sottoposto moglie e figli a reiterate vessazioni fisiche e verbali fin dal 2001. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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