Incinta di due uomini diversi ora ha due gemelli | raro caso di superfecondazione eteropaternale in Colombia
In Colombia, una donna incinta di due uomini diversi ha dato alla luce due gemelli. Un test del DNA ha rivelato che i due bambini hanno padri diversi, confermando così un raro caso di superfecondazione eteropaternale. La scoperta, documentata in uno studio scientifico, rappresenta uno dei fenomeni più insoliti nel campo genetico. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla complessità di questo tipo di fertilità.
Un test del DNA su due gemelli porta a una scoperta inattesa: il caso, documentato in uno studio scientifico, conferma la superfecondazione eteropaternale, uno dei fenomeni più rari della genetica.🔗 Leggi su Fanpage.it
LA NASCITA DEI GEMELLI, IL MIO PARTO - parte 1
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