Francesca Michielin in concerto a Firenze

Da firenzetoday.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesca Michielin ha tenuto un concerto a Firenze, proseguendo il suo tour dopo aver registrato un sold out all’Arena di Verona nel ottobre 2025, con oltre 10.000 biglietti venduti. L’artista ha eseguito brani tratti dai suoi ultimi album e alcuni successi passati, coinvolgendo il pubblico presente nella serata. La performance si è svolta in un teatro cittadino con capacità di circa 3.000 posti.

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