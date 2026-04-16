A Casalbordino c' è il concerto gratuito di Francesca Michielin

A Casalbordino si terrà un concerto gratuito di Francesca Michielin nell’ambito del suo tour estivo “Strega comanda summer tour 2026”. La cantante, nota al pubblico dal 2011 grazie alla vittoria al talent show X-Factor, ha già una carriera consolidata nonostante la giovane età. L’evento è aperto al pubblico e si svolgerà in una location all’aperto della cittadina.

Si chiama “Strega comanda summer tour 2026” la tourne estiva di Francesca Michielin. Diventata nota al grande pubblico nel 2011, grazie alla partecipazione del talent show X-Factor, di cui è risultata vincitrice, nonostante la giovane età ha già una carriera lunga e consolidata, nel corso della.🔗 Leggi su Chietitoday.it MOMENTO TESO SUL PALCO… AVETE SENTITO FRANCESCA MICHIELIN #cantantiitaliani Notizie correlate Leggi anche: Francesca Michielin in concerto a Firenze Leggi anche: Francesca Michielin: il tour fa tappa a a Stelletanone di Laureana di Borrello