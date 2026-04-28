' Una domenica archeologica' | in Toscana un calendario di aperture gratuite a siti del passato

In Toscana, una nuova iniziativa permette di visitare gratuitamente alcuni siti archeologici durante determinate giornate. Il progetto, chiamato “Una domenica archeologica”, è stato promosso dalla Regione in collaborazione con il Ministero della Cultura. Durante queste giornate, i visitatori possono accedere a vari luoghi storici senza costi. Le aperture sono programmate in diverse date e coinvolgono più di un sito nella regione.

La bellezza del passato torna protagonista in Toscana con 'Una domenica archeologica', la nuova iniziativa promossa dalla Regione Toscana in collaborazione con il Ministero della Cultura. Un calendario di aperture straordinarie che, da maggio a ottobre, consentirà l’accesso gratuito ogni prima.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Giornate Fai di primavera, aperture gratuite in Toscana: tutti i siti da visitareFIRENZE – Le giornate Fai di primavera 2026 tornano sabato 21 e domenica 22 marzo con la loro 34esima edizione, offrendo a residenti e turisti la... Giardino di Ninfa: il calendario delle aperture del 2026Con l’arrivo della primavera torna ad aprire le porte al pubblico lo splendido Giardino di Ninfa. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Un viaggio nel passato gratis: la 1° domenica del mese le aree archeologiche della Toscana aprono le porte; 'Domenica archeologica' in Toscana con ingresso gratis a 18 siti; Una domenica archeologica, ingressi gratis a Livorno e in Toscana; Domenica Archeologica in Toscana: ingresso gratuito in 18 siti da maggio ad ottobre. Anche Massaciuccoli Romana al centro di ‘Una domenica archeologica’ della Regione ToscanaUn calendario di aperture straordinarie che, da maggio a ottobre, consentirà l’accesso gratuito ogni prima domenica del mese ... luccaindiretta.it Domenica archeologica: si entra gratuitamente in 18 aree e parchi archeologici toscaniArriva la Domenica archeologica: ogni prima domenica del mese da maggio a ottobre le aree archeologiche aprono gratuitamente ... intoscana.it La meraviglia delle Crete Senesi! Buongiorno dalla Toscana. Foto: @siniandrea facebook #Elezioni comunali in #Toscana, migliaia in corsa, la carica dei candidati. “Vince chi pensa ai problemi concreti” x.com