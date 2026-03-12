Giardino di Ninfa | il calendario delle aperture del 2026

Con l’arrivo della primavera, il Giardino di Ninfa riapre al pubblico. La Fondazione Roffredo Caetani ha pubblicato il calendario delle aperture per il 2026, che prevede diverse date durante tutto l’anno. I visitatori potranno così accedere alle splendide aree del giardino in vari periodi e scoprire le sue caratteristiche uniche. Le aperture sono state organizzate con l’obiettivo di consentire a tutti di visitarlo nel corso dell’anno.

Con l’arrivo della primavera torna ad aprire le porte al pubblico lo splendido Giardino di Ninfa. Anche quest’anno la Fondazione Roffredo Caetani ha stilato un calendario di aperture annuale. In particolare dal 3 luglio al 30 agosto il giardino sarà visitabile nel fine settimana, dal venerdì alla domenica, ma solo all’imbrunire scegliendo tra due percorsi: “Il Giardino di Ninfa e la flora” e “Il Giardino di Ninfa e le rovine”. Solo nella giornata di Ferragosto il giardino sarà aperto in maniera straordinaria tutto il giorno. Per visitare Ninfa occorre prenotare il proprio biglietto sul sito del giardino, volendo è possibile inoltre combinare una visita guidata anche al Castello Caetani di Sermoneta e al Parco Pantanello. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

