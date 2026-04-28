Una delegazione dell' Avis di Arezzo incontra Papa Leone

Domani, mercoledì 29 aprile, una delegazione dell’Avis Comunale di Arezzo sarà ricevuta in Vaticano da Papa Leone XVI. L'incontro è programmato per discutere di iniziative legate alla donazione di sangue e al volontariato. La delegazione, composta da membri dell’associazione, si recherà nella sede papale per un colloquio ufficiale con il Papa. La visita rientra nelle attività di rappresentanza dell’associazione nel contesto delle relazioni con le istituzioni religiose.

Domani, mercoledì 29 aprile, l’Associazione Avis Comunale Arezzo sarà accolta in Vaticano per un incontro con il Santo Padre, Papa Leone XVI.Alla delegazione guidata da don Alvaro Bardelli, parteciperanno il presidente Antonio Guida, il vicepresidente vicarioPaolo Laurita, il vice presidente Luca.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Il prefetto Carnevale incontra una delegazione dell’unione nazionale mutilati per servizio istituzionaleIl prefetto di Pescara, Luigi Carnevale, nel pomeriggio di martedì 24 febbraio, ha ricevuto nel palazzo del governo una delegazione della sezione... Leggi anche: Papa Leone XIV incontra i leader musulmani in Camerun Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Don Alvaro e l'Avis incontrano Papa Leone XIV: ecco chi fa parte della delegazione; Associazione Avis in Vaticano; Narni, inaugurato il nuovo Pala Avis: ristrutturato con fondi regionali dopo la tromba d'aria che lo aveva danneggiato; Avis incontra Papa Leone. Avis incontra Papa LeoneAvis incontra il Papa. Il primo contatto tra Arezzo e Papa Leone avverrà mercoledi prossimo con una delegazione guidata dal presidente Antonio Guida e da don Alvaro Bardelli. In questa occasione, annu ... teletruria.it Associazione Avis in VaticanoL’Associazione AVIS Comunale Arezzo sarà presente mercoledì 29 aprile in Vaticano per un incontro con Papa Leone XVI. Alla delegazione Guidata da Don Alvaro Bardelli parteciperà il Presidente Dott. An ... teletruria.it Avis incontra il Papa. Il primo contatto tra Arezzo e Papa Leone avverrà mercoledi prossimo con una delegazione guidata dal presidente Antonio Guida e da don Alvaro Bardelli, insieme al vice presidente vicario Paolo Laurita e ad altri membri dell'associazion - facebook.com facebook