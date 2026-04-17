Papa Leone XIV incontra i leader musulmani in Camerun

Da lapresse.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Africa prosegue con una visita in Camerun. Dopo aver partecipato a una messa a Bamenda, il Papa si è spostato nella città occidentale, incontrando i leader musulmani locali. La visita si svolge in un momento di tensioni e violenze che hanno interessato la regione negli ultimi dieci anni. La presenza del pontefice mira a favorire il dialogo tra le comunità e a promuovere la pace.

Prosegue il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Africa. Dopo la messa a Bamenda, in Camerun, il pontefice si è recato nella città occidentale, puntando i riflettori globali sulla violenza che ha traumatizzato la regione per quasi un decennio. Sempre giovedì il pontefice ha incontrato i leader musulmani a Yaoundé. Leone avrebbe dovuto recarsi venerdì a Douala, la principale città portuale del Camerun, per celebrare la messa e visitare un ospedale. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it

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