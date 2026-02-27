Il prefetto Carnevale incontra una delegazione dell’unione nazionale mutilati per servizio istituzionale

Il prefetto di Pescara, Luigi Carnevale, ha incontrato nel pomeriggio di martedì 24 febbraio una delegazione della sezione provinciale dell’unione nazionale mutilati per servizio istituzionale. L'incontro si è svolto nel palazzo del governo e ha visto la presenza dei rappresentanti dell’associazione. Nessun altro dettaglio sui contenuti o sugli argomenti trattati è stato reso noto.

Il prefetto di Pescara, Luigi Carnevale, nel pomeriggio di martedì 24 febbraio, ha ricevuto nel palazzo del governo una delegazione della sezione provinciale dell’unione nazionale mutilati per servizio istituzionale. All’incontro hanno partecipato il presidente provinciale, cavaliere Guido Di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Il prefetto Carnevale riceve una delegazione dell'Anps (associazione nazionale polizia di Stato)Il prefetto di Pescara, Luigi Carnevale, ha ricevuto una delegazione dell’Anps (associazione nazionale polizia di Stato) Sezione di Pescara nella... Unione Nazionale Mutilati per Servizio, a Cassino l'assemblea provincialeSabato 13 dicembre, a Cassino, si è tenuta l’assemblea provinciale dell’Unione Nazionale Mutilati per Servizio. Qui trovi contenuti e aggiornamenti collegati alla notizia. Temi più discussi: Il presidente Marsilio incontra il comandante dell'esercito Abruzzo-Molise Alessandro Poli; Transizione energetica ed industriale del territorio: incontro a Palazzo di città; Sicurezza nelle stazioni: il Prefetto di Pavia De Carlini incontra il nuovo dirigente della Polfer Lombardia; Il Prefetto incontra il responsabile di Strade Sicure. Il prefetto Carnevale incontra una delegazione dell’unione nazionale mutilati per servizio istituzionaleL'incontro tra il prefetto Luigi Carnevale e i rappresentanti dell'unione è avvenuto nel palazzo di governo a Pescara ... ilpescara.it Il Prefetto Luigi Carnevale incontra una delegazione dell’UNMS sezione di PescaraPescara. Nel pomeriggio di martedì 24 febbraio 2026 il Prefetto di Pescara, Luigi Carnevale, ha ricevuto presso il Palazzo del ... abruzzolive.it Ieri mattina il consigliere regionale e presidente dell'Osservatorio della Legalità, Francesco Prospero, ha incontrato il Prefetto di Pescara, Luigi Carnevale. "È stato un confronto sereno e concreto, nel segno del rispetto istituzionale e del comune senso di respo - facebook.com facebook