“” Pietro Laera pianista e la giovanissima Maria Serena Salvemini, nota anche come Molly, in scena con un raro e affascinante repertorio originale per violino e pianoforte. Ma è qualcosa di più e di straordinario. Perché un “” oltre a essere un.🔗 Leggi su Baritoday.it

VILLAGGIO VIOLINO COMPIE 70 ANNI

Notizie correlate

“Un violino per la vita“ all’Auditorium San DomenicoEntra nel vivo il cartellone degli Amici della Musica di Foligno che oggi alle 17 all’Auditorium San Domenico ospita un appuntamento d’eccezione: “Un...

Leggi anche: Il fotoreporter sul fronte Mattia Bidoli: «Ho visto morire moltissime persone, chi resta ha una vita spezzata, come le mani ustionate di un ragazzo che non suonerà mai più il violino»

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Gli Amici della Musica di Foligno celebrano Mogol. Intervista-concerto all’Auditorium San Domenico; Augustin Hadelich, l’atleta dell’archetto: Il violino è spietato, niente alcol né caffè; Le sinfonie di Beethoven da camera. Un ’esperimento’ con violino e piano; Morto in un incidente stradale il violinista Gunter Pichler.

Un violino per la vita all’Auditorium San DomenicoEntra nel vivo il cartellone degli Amici della Musica di Foligno che oggi alle 17 all’Auditorium San Domenico ospita un appuntamento d’eccezione: Un violino per la vita in collaborazione con il ... lanazione.it

’Un violino per la vita’ in memoria di KoniLa musica come linguaggio universale di solidarietà, memoria e speranza: nasce da questa ispirazione ‘Un violino per la vita’, il concerto di beneficenza in programma per giovedì alle 20:30 al palazzo ... ilrestodelcarlino.it

Il violino. Diabolico o divino Cesare Fertonani La simbologia degli strumenti musicali è un tema dal fascino straordinario e di grande complessità che è ancora lungi dall’essere stato studiato a fondo in una prospettiva storica, culturale e antropologica. Forse - facebook.com facebook

Il capogruppo #PirondiniM5S imbraccia un violino che gli abbiamo fatto trovare in studio! x.com