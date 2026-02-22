Un violino per la vita all’Auditorium San Domenico

Il concerto “Un violino per la vita” ha attirato numerosi appassionati all’Auditorium San Domenico, dove si svolge oggi alle 17. L’evento, organizzato dagli Amici della Musica di Foligno con il patrocinio del Lions Club, mira a raccogliere fondi per iniziative benefiche. Sul palco si esibiscono musicisti locali che interpretano brani classici con passione e dedizione. La serata offre un momento di intrattenimento e solidarietà, coinvolgendo il pubblico in un’atmosfera intensa.

Entra nel vivo il cartellone degli Amici della Musica di Foligno che oggi alle 17 all’Auditorium San Domenico ospita un appuntamento d’eccezione: “Un violino per la vita“ in collaborazione con il Lions Club Foligno. Un concerto che vede in scena una famiglia musicale, padre, madre e figlia “enfant prodige”. Sono Pietro Laera pianista, Daniela Carabellese violinista e la giovanissima Maria Serena Salvemini, figlia di Daniela e nota anche come Molly (nella foto), con un un raro e affascinante repertorio originale per due violini e pianoforte. Eseguiranno brani di Shostakovi?, Moritz Moszkowski, Pablo de Sarasate, Astor Piazzolla, Frolov, Ante Boži?-Kudri? e parte dei proventi sarà destinata all’acquisto di un ossimetro per il reparto di Oncologia dell’Ospedale san Giovanni Battista. 🔗 Leggi su Lanazione.it

