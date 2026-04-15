Trekking da San Lorenzo Nuovo al lago di Bolsena tra isole chiese e necropoli etrusche

Un itinerario di trekking collega San Lorenzo Nuovo al lago di Bolsena, attraversando ambienti ricchi di storia e natura. Il percorso include visite a isole, chiese e necropoli etrusche, offrendo un’occasione per esplorare il patrimonio archeologico e paesaggistico della zona. Il programma “Storie in cammino” è promosso dal comune di San Lorenzo Nuovo, con l’obiettivo di far conoscere il territorio attraverso escursioni organizzate.

Prosegue il programma di trekking “Storie in cammino” alla scoperta del territorio, promosso dal comune di San Lorenzo Nuovo. Domenica 19 aprile, alle ore 9, è in programma l'escursione dal titolo “Di isole, chiese e necropoli etrusche”: un itinerario tra archeologia, fede e paesaggi.Il ritrovo.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Piemonte: 28 chiese romaniche tra trekking e arte, riparte il tourDomenica 12 aprile 2026 riprende le sue attività la Rete Romanica di Collina, un percorso che attraversa il Piemonte tra le province di Asti e Torino... Mauro Gioacchini, ritrovato morto l'imprenditore disperso al lago di BolsenaConcluse nel più tragico dei modi le ricerche del 66enne scattate nel pomeriggio del 14 febbraio dopo che era uscito in canoa Mauro Gioacchini è... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: A San Lorenzo Nuovo un'escusione gratis Sulle orme dei pellegrini tra memoria e paesaggio; San Lorenzo Nuovo, Storie in cammino: trekking tra Lago di Bolsena e necropoli etrusche; Storie in Cammino, da San Lorenzo Nuovo al Lago di Bolsena tra isole, chiese e necropoli; Dog Trekking solidale: tra i sentieri dei forti c'è anche Doggodaiily, star di Instagram. San Lorenzo Bellizzi, Kalabria Trekking festeggia 13 anni sul Pollino: rilancio del turismo lento nella SibaritideL’escursione celebrativa sul Pollino orientale e il coinvolgimento della comunità di San Lorenzo Bellizzi. La storia dei 13 anni di Kalabria Trekking e la nascita del Cammino Kalabria Coast to Coast, ... ecodellojonio.it Urban Trekking. Passeggiata da Piazza Santa Croce fino a San Miniato passando dal Piazzale Michelangelo. - facebook.com facebook