Un Posto al Sole anticipazioni 9 marzo | Alberto in crisi tra Anna e Gianluca

Nella prossima puntata di Un Posto al Sole, in onda dal lunedì al venerdì alle 20, Alberto si troverà in difficoltà tra Anna e Gianluca. La soap partenopea mostrerà le vicende che coinvolgono i personaggi principali mentre le tensioni e i rapporti si complicano. La trama si svilupperà attraverso le azioni e le reazioni dei protagonisti senza deduzioni o commenti.

Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre La nuova settimana di Un Posto al Sole inizia con il triangolo tra Anna, Alberto e Gianluca: padre e figlio infatti, si ritrovano ad essere interessati alla stessa donna. Nell' episodio di lunedì 9 marzo Alberto sarà protagonista di un forte conflitto interiore, mentre Raffaele offrirà a Diego la possibilità di trasferirsi per un po' a casa sua, senza tenere conto dei prpblemic che lui e Ornella stanno attraversando. Ma vediamo più nel dettaglio cosa accadrà nella prossima puntata; l'appuntamento è alle 20. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

