Un operaio è deceduto domenica 26 aprile mentre lavorava al montaggio del palco per il concerto di una cantante internazionale a Rio de Janeiro. Un testimone ha riferito che le persone correvano verso la struttura crollata e che l’uomo era rimasto incastrato sotto alcuni tralicci. La tragedia si è verificata durante le operazioni di allestimento, causando la morte dell’operaio a causa di gravi lesioni riportate nell’incidente.

Una tragedia inaspettata si è abbattuta su Shakira e tutto il suo team. Un operaio edile è morto, domenica 26 aprile, in seguito a gravi lesioni riportate durante l’ assemblaggio del palco per il prossimo concerto della superstar del pop latino a Rio de Janeiro. “Gli organizzatori dell’evento confermano che un incidente avvenuto domenica pomeriggio ha tragicamente causato la morte di un professionista che lavorava all’assemblaggio delle strutture dello spettacolo”, ha dichiarato l’organizzatore Todo Mundo no Rio in un comunicato diffuso sui social media. La vittima, la cui identità non è stata rivelata, ha riportato gravi lesioni da schiacciamento agli arti inferiori dopo essere rimasta intrappolata in un sistema di sollevamento, secondo quanto riferito all’agenzia Reuters dai vigili del fuoco locali, citando testimonianze oculari.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Un operaio è morto mentre montava il palco di Shakira. Un testimone: “Le persone correvano verso la struttura crollata, lui era incastrato sotto i tralicci”

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