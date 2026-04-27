Un uomo di 28 anni è morto durante la costruzione del palco per il concerto di Shakira a Copacabana

Durante i lavori di allestimento del palco per il concerto di Shakira a Copacabana, un uomo di 28 anni ha perso la vita. L'incidente si è verificato mentre si stava preparando l'area destinata all'evento musicale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'incidente.

Un lavoratore di 28 anni è morto durante l'allestimento del palco di Shakira a Copacabana, in Brasile. La cantante terrà un enorme concerto gratuito il 2 maggio.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Shakira a Copacabana: concerto epico per 2 milioni di fanLa spiaggia di Copacabana si prepara a ospitare una delle performance musicali più attese del prossimo periodo, con Shakira che salirà sul palco il 2... Shakira in concerto gratuito a Copacabana, attesi milioni di fanLa popstar colombiana Shakira sarà protagonista di un grande concerto gratuito il 2 maggio sulla spiaggia di Copacabana, icona di Rio de Janeiro,...