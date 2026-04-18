A Salerno, la lista civica Progressisti si sta preparando a sostenere il candidato sindaco nelle prossime elezioni comunali. La composizione della lista include diversi volti noti che si sono uniti per rafforzare la candidatura di De Luca. La formazione del gruppo è ormai quasi completa, con membri pronti a partecipare alla campagna elettorale. La lista rappresenta un insieme di figure che si sono aggregate per sostenere il progetto politico locale.

La composizione della lista civica Progressisti per Salerno, pilastro del sostegno a Vincenzo De Luca nelle sfide elettorali comunali, è ormai quasi definita. La formazione punta a consolidare il legame con il territorio e a garantire la continuità dell’azione amministrativa attraverso un elenco di candidati che fonde profili professionali, esperienze civiche e radicata conoscenza politica locale. Un mosaico di competenze tra esperienza e nuovi volti. L’elenco dei nomi che compongono la lista si presenta estremamente variegato, cercando di intercettare diverse anime della città. Tra i profili già identificati figurano Dario Loffredo, Manuela Maria Siniscalco, Annarita Coscarelli e Luca Sorrentino, insieme alle figure di Antonio Fiore e Nino Savastano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salerno, lista Progressisti: il mix di volti noti per blindare De Luca

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