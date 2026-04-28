Il Comune di San Gimignano ha raccolto un milione di euro dall’imposta di soggiorno, riscuotendo questa cifra in un singolo anno. Questo importo verrà destinato ai lavori pubblici, secondo quanto comunicato dall’amministrazione locale. La somma rappresenta un incremento rispetto ai periodi precedenti e fa parte delle entrate derivanti dalla tassa applicata ai turisti nelle strutture ricettive della città.

L’imposta di soggiorno porta nelle casse del Comune di San Gimignano un "tesoretto" pari a un milione di euro. E’ la città delle torri, patrimonio dell’Unesco, con i suoi tre milioni e passa di turisti all’anno, come facilmente prevedibile, a guidare in Valdelsa (ma è ai primi posti anche in Toscana) la classifica delle mete più visitate, e quindi con la quota più alta di introiti provenienti dalla Imposta di soggiorno, un po’ "indigesta", ma con ricadute positive sulla comunità in termini di opere e servizi pubblici. Seguono a debita distanza Monteriggioni, 340 mila euro, Poggibonsi, 320 mila, Colle, 184 mila, Casole, 160 mila. Un caso a parte Radicondoli, dove la tassa di soggiorno non c’è.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un milione solo a San Gimignano : "Investiamo nei lavori pubblici"

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