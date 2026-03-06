Mole arrivano 1 milione e 220mila euro per completare i lavori nei due lati mancanti

La Giunta comunale ha approvato ieri il progetto esecutivo per il recupero di due lati della Mole, specificamente il lato terra e quello di Porta Pia. Per completare i lavori su queste aree, sono stati stanziati complessivamente 1 milione 220mila euro, come previsto dal Piano delle città. La decisione riguarda la rimodulazione delle risorse finanziarie dedicate all’intervento.

La Giunta comunale ha approvato ieri, giovedì 5 marzo 2026, il progetto esecutivo del recupero di due lati del "pentagono" della Mole, per la precisione lato terra e lato Porta Pia, previsto dal Piano delle città, con la conseguente rimodulazione della parte finanziaria che viene incrementata di un 1.220.563 euro per somme derivanti dalla escussione delle polizze e per 98.288 per avanzo da interventi pregressi. Quindi, ai 3.697.000 euro finanziati da trasferimento statale a disposizione per l'intervento, si aggiunge un 1.

