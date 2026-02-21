San Benedetto Lavori Pubblici | 1 dirigente tra elezioni

A San Benedetto, un dirigente dei Lavori Pubblici ha deciso di candidarsi alle elezioni, creando tensione tra le scadenze amministrative e il commissariamento in corso. La sua candidatura rischia di influenzare i lavori in corso e la gestione della città. La situazione ha acceso discussioni sulla stabilità dei progetti e sulla trasparenza delle decisioni. La città osserva con attenzione come si evolverà questa vicenda.

San Benedetto, un dirigente tecnico in corsa tra elezioni e commissariamento: la scelta solleva interrogativi sulla continuità amministrativa. San Benedetto del Tronto si prepara a scegliere un nuovo dirigente tecnico per l’Area Lavori Pubblici e Patrimonio in un momento delicato: a tre mesi dalle elezioni comunali e sotto la gestione di una commissione straordinaria. La decisione, prevista per settembre 2026, solleva dubbi sulla sua natura politica e sull’impatto che potrebbe avere sulla futura amministrazione, soprattutto considerando la natura fiduciaria tradizionalmente associata a questo ruolo.🔗 Leggi su Ameve.eu

San Benedetto: Quaresima tra scelte politiche e ricerca di leader per le prossime elezioni comunali.A San Benedetto, le tensioni tra le scelte politiche e la ricerca di un nuovo leader si fanno sentire, soprattutto dopo le recenti tensioni tra i vari gruppi di maggioranza e opposizione.

Lavori pubblici, Pirani è la dirigenteAgnese Pirani è la nuova dirigente del Settore VII del Comune di Porto Recanati, che include gli uffici lavori pubblici, ambiente e patrimonio.

