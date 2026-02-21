San Benedetto Lavori Pubblici | 1 dirigente tra elezioni
A San Benedetto, un dirigente dei Lavori Pubblici ha deciso di candidarsi alle elezioni, creando tensione tra le scadenze amministrative e il commissariamento in corso. La sua candidatura rischia di influenzare i lavori in corso e la gestione della città. La situazione ha acceso discussioni sulla stabilità dei progetti e sulla trasparenza delle decisioni. La città osserva con attenzione come si evolverà questa vicenda.
San Benedetto, un dirigente tecnico in corsa tra elezioni e commissariamento: la scelta solleva interrogativi sulla continuità amministrativa. San Benedetto del Tronto si prepara a scegliere un nuovo dirigente tecnico per l’Area Lavori Pubblici e Patrimonio in un momento delicato: a tre mesi dalle elezioni comunali e sotto la gestione di una commissione straordinaria. La decisione, prevista per settembre 2026, solleva dubbi sulla sua natura politica e sull’impatto che potrebbe avere sulla futura amministrazione, soprattutto considerando la natura fiduciaria tradizionalmente associata a questo ruolo.🔗 Leggi su Ameve.eu
San Benedetto: Quaresima tra scelte politiche e ricerca di leader per le prossime elezioni comunali.A San Benedetto, le tensioni tra le scelte politiche e la ricerca di un nuovo leader si fanno sentire, soprattutto dopo le recenti tensioni tra i vari gruppi di maggioranza e opposizione.
Lavori pubblici, Pirani è la dirigenteAgnese Pirani è la nuova dirigente del Settore VII del Comune di Porto Recanati, che include gli uffici lavori pubblici, ambiente e patrimonio.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Un nuovo dirigente tecnico prima delle elezioni; San Benedetto, il paradosso del pass residenti: Cancellati 120 parcheggi, l'abbonamento Zona B è inutile; M’Illumino di Meno, il 16 febbraio si spengono le luci del Torrione; San Benedetto, indagini della Corte dei Conti sull’incarico di Giantomassi. Nel mirino le due settimane prima delle dimissioni.
Muzi al sociale, Sanguigni ai lavori pubblici: San Benedetto, il rimpasto degli assessori è atteso per oggiSAN BENEDETTO Atteso per oggi il rimpasto di giunta. Dopo l’entrata in maggioranza da parte di Forza Italia e l’uscita del gruppo di Viva San Benedetto, ora si attendono le nomine nell’esecutivo. Il ... corriereadriatico.it
Piscina esterna al Gregori, progetto esecutivo: Tonino Capriotti ringrazia gli uffici tecniciDopo l’approvazione dell’atto definitivo, si attende gara e affidamento. L’ex vicesindaco elenca le opere realizzate e ringrazia l’area lavori pubblici ... lanuovariviera.it
SAN BENEDETTO DEL TRONTO. La città di San Benedetto ha commemorato questa mattina, venerdì 20 febbraio, il 60esimo anniversario della tragedia del motopesca “Pinguino”, inabissatosi in seguito allo speronamento da parte di una nave corsara giapp - facebook.com facebook