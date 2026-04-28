Un istituto senza frontiere Studenti francesi ospiti in città

La scuola secondaria "Dante Alighieri" di Macerata ha accolto un gruppo di studenti e studentesse provenienti dalla città francese di Capbreton. L’iniziativa rientra nel progetto Erasmus+ "Les ponts verts" organizzato dalla nostra professoressa di francese Teneriello in collaborazione con la docente francese M. Dupouy. I quindici alunni che frequentano la quarta della scuola media cittadina, il "College Jean Rostand", sono stati accompagnati dalle professoresse Marie e Celine, che insegnano una latino e l’altra inglese. Il loro soggiorno a Macerata è stato caratterizzato da numerose attività, organizzate dall’istituto scolastico e dalle famiglie ospitanti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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