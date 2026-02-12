Melodie d’amore senza frontiere | a Caserta un concerto solidale per Medici Senza Frontiere

La musica diventa strumento di solidarietà a Caserta. Domenica sera, all’Istituto Salesiano “Sacro Cuore di Maria”, si terrà il concerto “Melodie d’amore senza frontiere”. L’evento vuole raccogliere fondi per sostenere il lavoro di Medici Senza Frontiere. Centinaia di persone si sono già prenotate per ascoltare le melodie che, attraverso la musica, vogliono portare un messaggio di speranza e aiuto a chi ne ha più bisogno.

La grande musica si mette al servizio della solidarietà. Domenica 22 febbraio, alle ore 19.00, la splendida cornice dell'Istituto Salesiano "Sacro Cuore di Maria" (Via Roma 73, Caserta) ospiterà il concerto "Melodie d'amore senza frontiere", un evento dedicato alla tutela della dignità umana e al sostegno delle attività umanitarie di Medici Senza Frontiere (MSF). L'iniziativa, di rilievo sociale e filantropico, punta a raccogliere fondi per supportare gli interventi medici d'urgenza nelle aree di crisi in tutto il mondo. L'intero ricavato della serata sarà devoluto all'organizzazione internazionale, fondata nel 1971, che fornisce assistenza medica a popolazioni la cui sopravvivenza è minacciata da conflitti, epidemie e calamità naturali.

