Medici Senza Frontiere apre uno sportello per migranti in città

A Trieste, i medici di Medici Senza Frontiere aprono uno sportello gratuito dedicato ai migranti. L’obiettivo è aiutare chi ha difficoltà ad accedere al Sistema sanitario nazionale, come rifugiati, richiedenti asilo e cittadini italiani. Lo sportello nasce in collaborazione con DonK Humanitarian Medicine ODV e mira a rendere più semplice il percorso di accesso alle cure.

A Trieste apre uno sportello sociosanitario gratuito di Medici Senza Frontiere, realizzato in collaborazione con DonK Humanitarian Medicine ODV, per facilitare l’accesso al Sistema sanitario nazionale a persone migranti, rifugiati, richiedenti asilo e cittadini italiani.Lo sportelloLo sportello.🔗 Leggi su Triesteprima.it Approfondimenti su Medici Senza Frontiere 'Colori per Gaza', evento per Medici Senza Frontiere a Pisa Di Carlo: “Come le gemelle Kessler, chi aiuta Medici Senza Frontiere lo fa senza limiti di tempo” La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Medici Senza Frontiere Argomenti discussi: Medici Senza Frontiere apre uno sportello per migranti in città; Sud Sudan: Ospedale MSF bombardato dalle forze governative a Lankien; Israele ferma le attività di Msf a Gaza: Fuori dalla Striscia dal 28 febbraio; Bombardato un ospedale di Medici Senza Frontiere in Sud Sudan. Medici Senza Frontiere apre uno sportello per migranti in cittàL’iniziativa rafforza i servizi di medicina di prossimità già garantiti da DonK, tra cui il supporto psicologico e lo Spazio 11 – Sala di Attesa Solidale ... triesteprima.it Trieste apre un nuovo fronte di solidarietà: Cure e orientamento per chi vive ai marginiUn nuovo servizio di orientamento sociosanitario prende avvio a Trieste. Medici Senza Frontiere, in collaborazione con DonK Humanitarian Medicine ODV, ha aperto uno sportello dedicato a persone migran ... triestecafe.it A #BuongiornoDaMarino Maria Cannova di Medici Senza Frontiere, per presentarci "Un amore di Kalsa, passeggiando per Al Halisa". Una visita guidata speciale tra storia, memoria e solidarietà, in collaborazione con Guides For Gaza Sicily. Sabato 14 f - facebook.com facebook Israele ha detto che vieterà a Medici Senza Frontiere di operare a Gaza x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.