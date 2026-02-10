Medici Senza Frontiere apre uno sportello per migranti in città
A Trieste, i medici di Medici Senza Frontiere aprono uno sportello gratuito dedicato ai migranti. L’obiettivo è aiutare chi ha difficoltà ad accedere al Sistema sanitario nazionale, come rifugiati, richiedenti asilo e cittadini italiani. Lo sportello nasce in collaborazione con DonK Humanitarian Medicine ODV e mira a rendere più semplice il percorso di accesso alle cure.
A Trieste apre uno sportello sociosanitario gratuito di Medici Senza Frontiere, realizzato in collaborazione con DonK Humanitarian Medicine ODV, per facilitare l'accesso al Sistema sanitario nazionale a persone migranti, rifugiati, richiedenti asilo e cittadini italiani.
'Colori per Gaza', evento per Medici Senza Frontiere a Pisa
Di Carlo: "Come le gemelle Kessler, chi aiuta Medici Senza Frontiere lo fa senza limiti di tempo"
