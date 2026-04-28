Un Gol per la Solidarietà provvedimenti temporanei di circolazione nell’area dello stadio Massimino

Mercoledì 29 aprile a Catania si svolge la diciottesima edizione di “Un gol per la solidarietà”, evento di beneficenza organizzato dalla società ASD All Stars Sicilia. Per l’occasione, saranno adottati provvedimenti temporanei di circolazione nell’area dello stadio Massimino, con l’obiettivo di garantire lo svolgimento della manifestazione e la sicurezza dei partecipanti. La città si prepara ad accogliere questa iniziativa, che coinvolge sport e solidarietà.

Mercoledì 29 aprile torna a Catania l’evento di beneficenza “Un gol per la solidarietà”, organizzato dalla società ASD All Stars Sicilia, giunto alla XVIII edizione. La partita di calcio avrà inizio alle ore 10:00 allo Stadio Angelo Massimino. Per garantire il regolare svolgimento della.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Controlli della Polizia Locale nell’area dello stadio, individuati 5 parcheggiatori abusiviTempo di lettura: < 1 minuto In occasione dell’incontro di calcio tra Napoli e Como, disputatosi ieri sera allo stadio Maradona, il Comando di... Divieti temporanei di circolazione e sosta in alcune strade del centro di Catania per corteo studentesco"In occasione di un corteo studentesco autorizzato dalla questura e previsto per la giornata di lunedì 20 aprile, saranno adottati temporanei... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Un Gol per Tutti evento benefico per i ragazzi con disabilità e l'ospedale Santobono -; La solidarietà fa gol con la Nova Academy; solidarietà rossoblù prima dei playoff per la piccola Rachel; 'Gol del cuore': l'Acsi Gazzetta Football League porta Moscardelli e Cerci all'Arena. «Un goal per la solidarietà», pure Cicerelli e Toscano domani in gara per NiscemiLa manifestazione di Luca Napoli al Massimino: tante stelle di sport (con una rappresentanza del Catania) e spettacolo. Corsa agli ultimi tagliandi ... lasicilia.it Un goal per la solidarietà: Catania capitale di calcio e spettacoloMercoledì l'edizione numero 18 tenderà la mano a Niscemi dopo la frana. Il patron Luca Napoli: Riaccendiamo le luci sul territorio e diamo speranza ai ragazzi ... lasicilia.it 6 gol in #LazioUdinese x.com https://www.aprilianews.it/lavoro/corso-di-formazione-assistente-familiare-misura-gol-presso-compagnia-del-sapere/ facebook