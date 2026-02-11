Controlli della Polizia Locale nell’area dello stadio individuati 5 parcheggiatori abusivi

La Polizia Locale ha svolto controlli intensi nell’area dello stadio durante la partita Napoli-Como. Durante i controlli sono stati individuati cinque parcheggiatori abusivi che cercavano di approfittare dei tifosi. L’operazione ha visto l’impiego di settanta agenti e due ufficiali, impegnati a garantire ordine e sicurezza lungo le principali strade.

Tempo di lettura: < 1 minuto In occasione dell'incontro di calcio tra Napoli e Como, disputatosi ieri sera allo stadio Maradona, il Comando di Polizia Locale ha attuato un articolato dispositivo di vigilanza e di sicurezza urbana lungo le principali strade dell'area, impiegando complessivamente settanta agenti e due ufficiali. Le attività hanno riguardato il controllo della viabilità e della sosta, e la verifica del rispetto delle ordinanze comunali adottate per l'evento.   Sono stati identificati e sanzionati 5 parcheggiatori abusivi, uno dei quali è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria. Sequestrati anche i proventi dell'attività illecita.

