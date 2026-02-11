La Polizia Locale ha svolto controlli intensi nell’area dello stadio durante la partita Napoli-Como. Durante i controlli sono stati individuati cinque parcheggiatori abusivi che cercavano di approfittare dei tifosi. L’operazione ha visto l’impiego di settanta agenti e due ufficiali, impegnati a garantire ordine e sicurezza lungo le principali strade.

Tempo di lettura: < 1 minuto In occasione dell’incontro di calcio tra Napoli e Como, disputatosi ieri sera allo stadio Maradona, il Comando di Polizia Locale ha attuato un articolato dispositivo di vigilanza e di sicurezza urbana lungo le principali strade dell’area, impiegando complessivamente settanta agenti e due ufficiali. Le attività hanno riguardato il controllo della viabilità e della sosta, e la verifica del rispetto delle ordinanze comunali adottate per l’evento. Sono stati identificati e sanzionati 5 parcheggiatori abusivi, uno dei quali è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria. Sequestrati anche i proventi dell’attività illecita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Controlli della Polizia Locale nell’area dello stadio, individuati 5 parcheggiatori abusivi

Approfondimenti su Napoli Maradona

La Polizia Locale di Catania ha intensificato i controlli in piazza Borsellino, concentrandosi sulla lotta ai parcheggiatori abusivi.

Durante i controlli effettuati ieri pomeriggio nei pressi dello stadio “Maradona” durante la partita Napoli-Verona, la Polizia Locale ha verificato sette esercizi di vicinato e denunciato due parcheggiatori abusivi.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Napoli Maradona

Argomenti discussi: Napoli, controlli della Polizia Locale: chiusure e sanzioni tra il Centro Storico e Fuorigrotta; Continuano i controlli della Polizia Locale: sequestrate armi improprie; Polizia Locale di Como, proseguono i controlli sul territorio; Autovelox e Ufficio Mobile di Prossimità: postazioni dal 9 al 15 febbraio / Notizie / Novità / Homepage.

Controlli della Questura e della polizia locale: lavoratori in nero e irregolarità nei locali, pioggia di sanzioniProseguono i controlli nel segno del ripristino della legalità e del rispetto delle regole. Il personale della Divisione Pas della Questura di Agrigento, insieme agli agenti della polizia locale, ha e ... scrivolibero.it

Controlli straordinari della Polizia Locale: segnalazioni per stupefacenti, un arresto per furto e verifiche sul territorioFine settimana di attività tra contrasto al degrado, prevenzione dei reati e tutela del decoro urbano Prosegue l’attività della Polizia Locale di Como nell’ambito dei servizi di sicurezza urbana mirat ... ciaocomo.it

Controlli serrati della Polizia Locale di Sant’Antimo nei locali di pubblico spettacolo. Durante un’ispezione in una discoteca, gli agenti hanno riscontrato irregolarità amministrative, procedendo con sanzioni e diffide nei confronti della società di gestione. I contr - facebook.com facebook

Pedone investito sulle strisce, polizia locale e ambulanza sul posto x.com