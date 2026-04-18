Divieti temporanei di circolazione e sosta in alcune strade del centro di Catania per corteo studentesco

Lunedì 20 aprile, alcune strade del centro di Catania saranno interdette alla circolazione e alla sosta a causa di un corteo studentesco autorizzato dalla questura. Per assicurare lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, saranno adottati provvedimenti temporanei di viabilità che coinvolgeranno diverse vie cittadine. La chiusura delle strade sarà in vigore nel corso della giornata e interesserà le zone interessate dal corteo.

"In occasione di un corteo studentesco autorizzato dalla questura e previsto per la giornata di lunedì 20 aprile, saranno adottati temporanei provvedimenti di viabilità in alcune strade cittadine, al fine di garantire il regolare e sicuro svolgimento della manifestazione". E' quanto reso noto dal.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Festa della Polizia a piazza del Popolo, centro blindato: strade chiuse e divieti di sostaStrade chiuse e divieti di sosta in centro a Roma per la cerimonia di celebrazione per i 174 dalla fondazione del corpo della Polizia di Stato. Via Meomartini e via Madonna della Salute, dal 2 febbraio temporanei e graduali divieti di sosta e fermataIl Comune di Benevento rende noto che a partire da lunedì 2 febbraio e fino al 27 febbraio su Via Meomartini, con applicazione graduale e progressiva... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Vercelli: i divieti di sosta e circolazione per i prossimi giorni; Incontro Atalanta-Juventus: modificata la viabilità; Domenica 19 aprile: provvedimenti alla viabilità per gara podistica Giro delle Torri di Formia e per Baby Marittima; Divieti di transito, il bilancio invernale. Corteo studentesco a Catania, divieti di sosta straordinari in città: ecco quando e doveSi informano i cittadini e gli automobilisti che, in occasione di un corteo studentesco ... msn.com Ischia, divieto di circolazione alla II Traversa MorgioniNell’ambito dei lavori di manutenzione stradale nella giornata di lunedì sarà temporaneamente sospesa la circolazione nella Via Seconda Traversa Morgioni a Ischia. La ditta incaricata dei lavori di ma ... ildispariquotidiano.it #EracleaMare – Lavori urgenti sulla costa: scattano divieti temporanei per il ripascimento Interdizione temporanea all’accesso e alle attività lungo il litorale di Eraclea Mare, dove la Regione Veneto attraverso l’Unità Operativa Genio Civile di Venezia ha avviat facebook 17/04/2026 | Ordinanze Dirigenziali ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO ED SOSTA TEMPORANEI, IN TUTTA LA PIAZZA MARCONI GIORNO 19 APRILE 2026, DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 14.00 tinyurl.com/yxpdykey x.com