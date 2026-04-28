Un giorno da falconiere

Il 1° maggio il Parco Frassanelle organizza una giornata dedicata alla falconeria, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire da vicino il mondo dei rapaci. Durante l’evento, sarà possibile osservare da vicino diversi esemplari e conoscere le tecniche utilizzate dai falconieri. L’iniziativa mira a far conoscere ai partecipanti le caratteristiche e il comportamento di questi animali, attraverso dimostrazioni e momenti di avvicinamento diretto.

Il 1°maggio Parco Frassanelle vi aspetta per un salto nel sorprendente mondo della Falconeria! Partecipa ad una giornata speciale dove potrai avvicinarti al mondo affascinante dei rapaci. Scopri da vicino i gufi, civette, falchi e poiane e lasciati incantare dalle dimostrazioni di volo libero e.🔗 Leggi su Padovaoggi.it 202604 - Falconiere per un giorno Notizie correlate Persone ferite e galline uccise, una Poiana fugge e semina il panico per due mesi: catturata da un falconiereIl rapace è stato protagonista di una serie di aggressioni anche ai danni di allevamenti domestici nella zona di Borgo Molara. La ripresa. Bello indisponibile. Zanoni da valutare giorno per giornoIeri pomeriggio, dopo il giorno di riposo concesso loro da mister Voria, i bianconeri hanno ripreso gli allenamenti, in vista della partita di...