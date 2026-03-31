Persone ferite e galline uccise una Poiana fugge e semina il panico per due mesi | catturata da un falconiere

Per quasi due mesi, una poiana di Harris ha causato panico tra gli allevatori locali, colpendo diversi allevamenti e causando feriti tra le persone. Durante questo periodo, alcune galline sono state uccise, mentre altre sono rimaste ferite. La presenza dell’uccello ha creato un clima di paura e tensione nella comunità, fino alla sua cattura da parte di un falconiere esperto.

Il rapace è stato protagonista di una serie di aggressioni anche ai danni di allevamenti domestici nella zona di Borgo Molara. La caccia all'animale ha visto impegnati i carabinieri del nucleo Cites e le guardie forestali. Decisivo l'intervento di Giuseppe Nocera Un rapace fuori controllo e un’intera comunità in allerta per quasi due mesi. Una poiana di Harris, verosimilmente sfuggita al proprietario, ha seminato il caos prendendo di mira diversi allevamenti domestici. Fondamentale, dopo settimane di paura, è stato l’intervento di Giuseppe Nocera, falconiere palermitano, che con la sua esperienza è riuscito a chiudere una vicenda diventata sempre più pericolosa: almeno nove le persone ferite nel corso della cattura. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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