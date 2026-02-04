I giocatori del Belluno sono tornati in campo ieri pomeriggio, dopo il giorno di riposo concesso da mister Voria. L’allenamento serve a preparare la sfida di domenica contro il Follonica Gavorrano. Bello resta in forse, mentre Zanoni verrà valutato giorno per giorno.

Ieri pomeriggio, dopo il giorno di riposo concesso loro da mister Voria, i bianconeri hanno ripreso gli allenamenti, in vista della partita di domenica, con il Follonica Gavorrano. Bello out domenica per un attacco influenzale, ha lavorato in palestra – una precauzione, visto il maltempo –, ma già da oggi dovrebbe riprendere a lavorare con il gruppo: non dovrebbe essere in gruppo per la partita del Franchi. Zanoni, anche ieri, ha svolto una preparazione differenziata: il difensore, alle prese con vertigini, sembra stare meglio e gradualmente dovrebbe riprendere ad allenarsi con i compagni; la sua disponibilità per Siena-Follonica Gavorrano sarà valutata giorno per giorno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La ripresa. Bello indisponibile. Zanoni da valutare giorno per giorno

Approfondimenti su Follonica Gavorrano

Federica Brignone ha commentato la sua prestazione al termine del gigante di Kronplatz, la sua prima gara dopo nove mesi di infortunio, conclusa al sesto posto.

Oggi il Milan si prende un giorno di riposo prima della sfida di martedì a Bologna.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Follonica Gavorrano

La ripresa. Bello indisponibile. Zanoni da valutare giorno per giornoIeri pomeriggio, dopo il giorno di riposo concesso loro da mister Voria, i bianconeri hanno ripreso gli allenamenti, in ... sport.quotidiano.net

Una bella immagine di un carro carnevalesco ripresa in via Carbonari. Non conosciamo l'anno dello scatto, probabilmente siamo negli anni '70. Magari riconoscendo qualche persona ritratta potremmo risalire al periodo. - facebook.com facebook