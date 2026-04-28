Un nuovo fronte si apre nel campo della tecnologia, con la creazione di un “fronte democratico” promosso dal Krach Institute. La sfida del XXI secolo non riguarda più solamente le nazioni, ma anche i diversi sistemi di governance che li governano. L'iniziativa mira a consolidare un fronte unito tra paesi con regimi democratici per affrontare le sfide tecnologiche in modo condiviso. La proposta si inserisce in un contesto di crescente attenzione alle dinamiche internazionali legate all’innovazione.

La competizione che definisce il XXI secolo non si gioca più soltanto tra Stati, ma tra sistemi di governance. È questa la tesi di fondo del paper “ Technology Must Advance Freedom: The Architecture of Trusted Tech Diplomacy ”, pubblicato dal Krach Institute for Tech Diplomacy at Purdue e discusso oggi a Washington, presso l’Ambasciata d’Italia, nel quadro del “ U.S.–Italy Trusted Tech Dialogue: Accelerating Transatlantic Innovation ”. In un contesto segnato da una crescente competizione globale, l’incontro mira a superare la dimensione dichiarativa delle politiche per delineare come spingersi verso una cooperazione industriale concreta tra alleati, accompagnando il passaggio delle tecnologie emergenti dal laboratorio al mercato all’interno di ecosistemi condivisi.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Un “fronte democratico” per vincere la sfida tecnologica. La proposta del Krach Institute

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