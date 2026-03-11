Martedì a Desenzano del Garda, Lombardia e Veneto hanno firmato un accordo strategico per rafforzare la collaborazione nel settore industriale. L'intesa mira a creare un asse economico tra le due regioni, con l’obiettivo di migliorare la competitività sui mercati europei. La firma coinvolge rappresentanti delle autorità regionali e degli enti economici locali.

Un patto strategico siglato martedì a Desenzano del Garda ha unito Lombardia e Veneto in un asse economico unico, finalizzato a potenziare la competitività industriale nel contesto europeo. Le due regioni intendono creare un motore di finanziamento condiviso per sostenere la digitalizzazione e la transizione energetica delle imprese locali. L’accordo mira a integrare le politiche di sostegno alle aziende, puntando su settori chiave come la microelettronica e l’intelligenza artificiale per rafforzare il peso politico ed economico del Nord Italia a Bruxelles. Gli obiettivi includono la semplificazione burocratica e l’accesso facilitato al credito per gli investimenti privati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Lombardia e Veneto: un patto per la sfida tecnologica

