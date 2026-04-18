IA e disabilità visiva | la sfida tecnologica per l’autonomia

Martedì 21 aprile 2026, Palazzo Geremia a Trento ospiterà la conferenza Nuovi punti di vista – L’intelligenza artificiale al servizio delle disabilità visive. L’appuntamento, organizzato dalla sezione trentina dell’Unione Italiana dei Ciechi e Ipovedenti, mira a esplorare come le nuove tecnologie possano rispondere ai bisogni reali di chi soffre di deficit visivi. L’integrazione tra algoritmi avanzati e necessità quotidiane rappresenta il fulcro del dibattito. Marcantoni, portavoce dell’organizzazione, ha evidenziato come l’intelligenza artificiale possa trasformare l’interazione con i dispositivi digitali, ad esempio attraverso sistemi capaci di tradurre i contenuti grafici degli schermi in output vocali non può visualizzare il monitor.🔗 Leggi su Ameve.eu

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