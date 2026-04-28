Un evento al Tempio lancia la ’Festa dei vicini’

Da ilrestodelcarlino.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani prende il via ufficialmente al Tempio l’evento che dà il via alla ‘Festa dei vicini’. La manifestazione, intitolata ‘Stiamocivicini’, si svolgerà nelle prossime settimane e coinvolgerà diverse abitazioni della zona. L’iniziativa mira a favorire l’incontro tra residenti e a promuovere momenti di socializzazione tra vicini di casa. La festa si svolge in vari spazi pubblici e privati, con attività e incontri programmati durante il periodo.

Conto alla rovescia per la Festa dei vicini ’ Stiamocivicini ’ prende il via ufficialmente domani con l’evento zero: una festa lancio in programma dalle 16 davanti al Tempio Monumentale dei Caduti, alla quale parteciperanno alcune realtà profondamente radicate nel tessuto sociale cittadino come l’associazione via Piave e dintorni, il gruppo Gas Acli Insieme, il doposcuola Il Ponte della cooperativa Don Bosco, l’associazione il Cassetto dei Sogni e il gruppo Caritas della parrocchia del Tempio. L’appuntamento anticipa la consueta iniziativa che dal 2008 trasforma cortili, strade e piazze in luoghi di convivialità e incontro tra cittadini e che, quest’anno, è in programma sabato 16 maggio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Buried Truths | Critical Role | Campaign 4, Episode 23

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