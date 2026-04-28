Un evento al Tempio lancia la ’Festa dei vicini’

Domani prende il via ufficialmente al Tempio l’evento che dà il via alla ‘Festa dei vicini’. La manifestazione, intitolata ‘Stiamocivicini’, si svolgerà nelle prossime settimane e coinvolgerà diverse abitazioni della zona. L’iniziativa mira a favorire l’incontro tra residenti e a promuovere momenti di socializzazione tra vicini di casa. La festa si svolge in vari spazi pubblici e privati, con attività e incontri programmati durante il periodo.

Conto alla rovescia per la Festa dei vicini ’ Stiamocivicini ’ prende il via ufficialmente domani con l’evento zero: una festa lancio in programma dalle 16 davanti al Tempio Monumentale dei Caduti, alla quale parteciperanno alcune realtà profondamente radicate nel tessuto sociale cittadino come l’associazione via Piave e dintorni, il gruppo Gas Acli Insieme, il doposcuola Il Ponte della cooperativa Don Bosco, l’associazione il Cassetto dei Sogni e il gruppo Caritas della parrocchia del Tempio. L’appuntamento anticipa la consueta iniziativa che dal 2008 trasforma cortili, strade e piazze in luoghi di convivialità e incontro tra cittadini e che, quest’anno, è in programma sabato 16 maggio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Un evento al Tempio lancia la ’Festa dei vicini’ Buried Truths | Critical Role | Campaign 4, Episode 23 Notizie correlate Festa dei Vicini 2026 a Torino: come iscriversi e organizzare un evento nel proprio quartiere il 23 e 24 maggioTorino si prepara a celebrare un traguardo importante per la convivenza cittadina: la Festa dei Vicini compie 20 anni. Leggi anche: San Leucio, i Borbone alla festa dei 250 anni per la Real Colonia: l'evento in diretta streaming Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Un evento al Tempio lancia la ’Festa dei vicini’; Monti lancia il MAMFEST: nasce il festival multiculturale che punta a diventare riferimento internazionale; E-commerce, Amazon lancia la quinta edizione dei Made in Italy Days, vetrina globale per 5.500 eccellenze italiane; Rai Cinema lancia il progetto Studenti in Corto - uno spazio per i talenti del futuro. SULMONA, VIGILIA TRICOLORE: IL MESSAGGIO DI STEFANO MEI LANCIA LA SFIDA DEI 10.000 METRI L’attesa è finita. Sulmona si risveglia oggi nel cuore dell’atletica leggera italiana, pronta a trasformarsi, per quarantotto ore, nel tempio del mezzofondo - facebook.com facebook