Oggi a San Leucio si festeggiano i 250 anni della Real Colonia, un evento che coinvolge anche gli eredi della casata dei Borbone delle Due Sicilie. La celebrazione si svolge in presenza e viene trasmessa in diretta streaming, permettendo a un pubblico più ampio di seguire le attività organizzate per questa ricorrenza storica. La cerimonia ha attirato l'attenzione di diverse personalità e media locali.

La Real Colonia di San Leucio celebra oggi i suoi primi 250 anni. E lo fa in presenza degli eredi dinastici del ramo italo-francese della Casata dei Borbone delle Due Sicilie. Al Belvedere sono attesi il principe Carlo, Duca di Castro, la sua consorte, principessa Camilla, e sua sorella, principessa Beatrice. A suggellare idealmente un esperimento sociale e industriale nato nel 1776 con Ferdinando IV di Borbone. Al loro fianco Giuseppina Castiello, sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. SEGUI L'EVENTO IN DIRETTA STREAMING L’evento L’evento, organizzato dalla Fondazione Orizzonti per i festeggiamenti dell’Anno Leuciano, mira a restituire centralità e visibilità, sul piano internazionale, ad un territorio che per primo in Europa diede vita ad un modello di “socialismo illuminato”. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - San Leucio, i Borbone alla festa dei 250 anni per la Real Colonia: l'evento in diretta streaming

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