Durante una vacanza in Egitto, un turista tedesco di 57 anni è deceduto dopo essere stato morso da un cobra velenoso che si era infilato nei pantaloni mentre assisteva a uno spettacolo di un mago dei serpenti nel resort di Hurghada. L’incidente è avvenuto sul luogo e il personale sanitario intervenuto non è riuscito a salvarlo. La famiglia dell’uomo si trovava sul posto al momento del tragico evento.

Una vacanza di famiglia sulle coste del Mar Rosso si è trasformata in tragedia per un turista tedesco di 57 anni: l’uomo ha perso la vita dopo essere stato morso da un serpente all’interno di un resort a Hurghada, in Egitto. A renderlo noto – come riferiscono il Guardian e la Cnn – è stata la polizia della Baviera, che ha ricostruito la dinamica di un incidente surreale, avvenuto all’inizio di aprile. Il 57enne, originario del distretto dell’Unterallgäu in Baviera, si trovava in vacanza con due familiari in una delle mete balneari più frequentate dell’Egitto. Secondo quanto riportato in un comunicato ufficiale della polizia bavarese, il dramma si è consumato durante un’esibizione del “ mago dei serpenti “, con due “incantatori di serpenti”, appunto, regolarmente inserita nel programma di animazione dell’hotel.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Un cobra velenoso gli si è infilato nei pantaloni durante lo show del ‘mago dei serpenti’ e l’ha morso”: turista muore durante la vacanza sul Mar Rosso

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