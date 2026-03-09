Choc a Torvaianica | rumori molesti sotto casa durante la lite gli stacca parte del dito con un morso

A Torvaianica, un uomo del posto è stato coinvolto in una lite che ha provocato un episodio grave: durante il confronto, uno dei partecipanti ha morso e staccato parte di un dito. I rumori molesti sotto casa hanno attirato l’attenzione dei residenti, che hanno assistito alla scena. L’intervento delle forze dell’ordine è stato necessario per gestire la situazione.

Pomezia, 9 marzo 2026 – a Torvajanica, un uomo del posto, sceso in strada per allontanare alcuni individui in evidente stato di ebbrezza, che disturbavano sotto casa sua, è rimasto coinvolto in una violenta colluttazione aggredendo un altro uomo, di origini straniere, provocandogli una grave ferita alla mano sinistra: con un morso, infatti, gli avrebbe staccato la parte finale del dito anulare. La vittima, immediatamente soccorsa dal personale del 118, è stata trasportata in codice giallo presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Camillo di Roma, dove è stata affidata alle cure dei sanitari. Non risulta in pericolo di vita. I Carabinieri...