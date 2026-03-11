Il magazine Chi ha pubblicato delle foto di Chiara Ferragni insieme a Jose Hernandez, un manager colombiano. Secondo il settimanale, i due si sarebbero conosciuti durante la vacanza dell’influencer in Colombia. L’articolo indica che Ferragni e Hernandez sono stati avvistati insieme in diverse occasioni, alimentando le voci su una possibile nuova relazione. Nessuna conferma ufficiale è stata ancora rilasciata dai diretti interessati.

Chiara Ferragni avrebbe un nuovo fidanzato: a lanciare lo scoop è il magazine Chi, che pubblica le foto dell’influencer insieme a Jose Hernandez, manager colombiano che il settimanale afferma essere il nuovo compagno dell’influencer. Nelle immagini, i due sono immortalati mentre passeggiano in un parco di Milano con il cane Paloma. Durante l’uscita, Ferragni ed Hernandez incontrano anche la mamma di lei, Marina Di Guardo, in quella che sembrerebbe essere una presentazione ufficiale. Ci sarebbe anche un bacio che confermerebbe la relazione tra i due. Secondo quanto scrive il settimanale Chi, il primo incontro tra l’influencer e l’imprenditore colombiano sarebbe avvenuto durante le ultime vacanze di Natale, quando Chiara Ferragni era partita per il Sudamerica insieme alla sorella Valentina e ad alcuni amici. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Chiara Ferragni ha un nuovo fidanzato: “Si sono conosciuti durante la vacanza dell’influencer in Colombia”

Articoli correlati

Leggi anche: Chiara Ferragni ha un nuovo fidanzato: chi è Jose Hernandez che arriva dalla Colombia

Per Chiara Ferragni un nuovo fidanzato dopo Tronchetti Provera? Il viaggio in Colombia, il gossip e il basketMilano, 30 dicembre 2025 – Dopo gli appuntamenti in tribunale a Milano e il Natale in famiglia, Chiara Ferragni si regala una fuga dall’altra parte...

CHIARA FERRAGNI CAPODANNO ESOTICO IN VACANZA #vlog

Contenuti e approfondimenti su Chiara Ferragni

Temi più discussi: Chiara Ferragni ha un nuovo fidanzato: José Hernandez, manager colombiano; Chiara Ferragni ha un nuovo amore? Le foto di ‘Chi’; Chiara Ferragni ha un nuovo amore: è Jose Hernandez, manager colombiano; È stato accolto in famiglia: Chiara Ferragni ha un nuovo fidanzato dopo Tronchetti Provera.

Chiara Ferragni ha un nuovo fidanzato: chi è il colombiano Jose Hernandez. Lo scoop di ChiDopo Tronchetti Provera, l'imprenditrice digitale è stata fotografata con il manager colombiano in un parco di Milano ... ilfattoquotidiano.it

Chiara Ferragni ha un nuovo fidanzato: chi è il manager colombiano José HernandezDopo la fine della relazione con Giovanni Tronchetti Provera, l’imprenditrice cremonese ritrova il sorriso accanto a nuovo compagno conosciuto in Sud America ... repubblica.it

Chiusa una porta, si apre un portone La storia con Giovanni Tronchetti Provera è ormai lontana. E ieri il settimanale "Chi" è riuscito a paparazzare Chiara Ferragni in compagnia di un uomo misterioso Misterioso per poco Il web si è messo subito alla ri - facebook.com facebook

Chiara #Ferragni avrebbe un nuovo flirt con un imprenditore sudamericano che si chiama Jose Hernandez: domani sul settimanale #Chi le foto del bacio immortalato a #Milano. x.com