Arrestato Trovato con oltre un chilo di co**a il famoso finisce in manette

Un uomo, noto alle cronache per la sua notorietà crescente, è stato arrestato con più di un chilo di sostanza stupefacente. La polizia lo ha fermato e messo sotto custodia, portando a termine un’operazione che apre un procedimento giudiziario. La vicenda riguarda quindi un episodio di polizia e i successivi sviluppi legali sono ancora in corso.

Era diventato una celebrità in poco tempo, ma adesso per lui si apre una fase completamente diversa, tutta da chiarire sul piano giudiziario. Proprio lui infatti è finito al centro di un’operazione della Guardia di Finanza, che lo ha fermato per detenzione di droga, in una vicenda che ha sorpreso tutti. Stando alle prime informazioni, è stato sorpreso dai militari della Guardia di Finanza mentre si trovava vicino alla sua abitazione a Lecce con in mano due involucri con 1,5 chili di cocaina. Dalle indagini è emerso che probabilmente la droga era destinata alle piazze di spaccio della zona e la cocaina gli avrebbe fruttato 200mila euro. Adesso dovrà difendersi dall’accusa di spaccio di stupefacenti. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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