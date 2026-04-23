In giro con un chilo di hashish | 21enne finisce in manette

Un giovane di 21 anni è stato arrestato a Udine dopo essere stato sorpreso con un chilo di hashish. I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia locale lo hanno fermato mentre si trovava lungo una strada nella zona est della città. L’episodio si è verificato in un momento in cui il ragazzo si aggirava con atteggiamento sospetto.

Si aggirava con fare sospetto lungo una via della zona est di Udine, quando è stato fermato dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia cittadina. Il controllo, avvenuto nei giorni scorsi nell’ambito delle attività di presidio del territorio, ha portato alla scoperta che il.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate A casa arriva un misterioso pacco con un chilo di hashish: colf 60enne (ignara e incensurata) lo ritira. Scattano le manette e finisce in carcereDesio (Monza Brianza), 23 Marzo 2026 – Un pacco con dentro un chilogrammo di hashish consegnato a domicilio dal corriere, accompagnato dagli uomini... Beccato con un chilo di hashish nell'armadietto di casa: arrestato un 21enne a GelaI carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale Carabinieri di Caltanissetta, coadiuvati dal personale del reparto territoriale di... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: In giro con un pacco contenente mezzo chilo di droga, arrestato dalla Polizia; Ostia, oltre un chilo di cocaina in un deposito. 5 arresti nel blitz sul litorale; Superano il confine a Como Brogeda con oltre 90 ovuli di droga: quasi due chili tra eroina e cocaina, arrestati; Le conseguenze della Guerra nel Golfo: un superspot per dire addio ai fossili. Vanno in giro con 120 chili di botti illegali nel furgone, potevano saltare in aria: due arresti nel SalernitanoAndavano in giro con 120 chili di botti illegali e pericolosi nel retro del furgone, mettendo a repentaglio la loro stessa incolumità e, potenzialmente, anche quella degli altri automobilisti. A ... fanpage.it Leggo. . «Mi prendevano in giro per i capelli. Sono riccio, li portavo lunghi. Ho scelto quel nome da lì». Uno sfottò che diventà identità: così nasce Bush. Andrea Gallo ha 24 anni e vive a Roma, in centro. Maestro di padel, studente di Scienze Motorie. Una vita - facebook.com facebook Il giro di #LeoneXIV in papamobile allo stadio di #Bata x.com