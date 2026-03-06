Fine cantiere lavori del tram a Bologna ruspe di notte e interventi lampo | si accelera per non perdere i fondi del Pnrr

A Bologna sono terminati i lavori sul cantiere del tram. Durante la notte sono state utilizzate ruspe e sono stati effettuati interventi rapidi per completare le opere. L’obiettivo è evitare la perdita dei fondi provenienti dal Pnrr. La conclusione dei lavori segna l’avvio delle fasi finali prima dell’apertura ufficiale del servizio di trasporto pubblico.

Bologna, 6 marzo 2026 – Ci siamo, questa volta è davvero il rush finale per i cantieri del tram. Sul calendario è cerchiata in rosso (e in verde, a questo punto.) la fatidica data del 30 giugno 2026, cioè quando scade il termine per completate le opere legate ai fondi del Pnrr. Opere che, va ricordato, non vanno ultimate in toto, ma per il 90%. E la sensazione è quella che il Comune stia accelerando per arrivare in dirittura d’arrivo e non correre, in ogni caso, il rischio di rallentamenti. Cantieri attivi anche di notte (come nel caso di via Lame, con le proteste segnalate dai residenti a Confabitare), l’intervento-lampo di otto giorni sul sottopasso di Corticella, la nuova programmazione di marzo con diversi sprint (a partire dalla riapertura di via San Felice il 23 marzo, con “festa di inaugurazione” il 21). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

