Pnrr a rischio in Umbria | cantiere fermo a Monteluce giunta regionale cambia appaltatore per salvare 5,5 milioni

La costruzione della Casa di Comunità a Monteluce rischia di fermarsi. La regione ha deciso di cambiare appaltatore per cercare di salvare i 5,5 milioni di euro già investiti. La situazione rimane tesa e l’operazione appare complicata, mentre i lavori sono ancora bloccati e non si vede una soluzione immediata.

Monteluce, la Casa di Comunità a Rischio Pnrr: Una Svolta Tardiva che Solleva Interrogativi sulla Gestione Regionale. La Casa di Comunità di Monteluce, a Perugia, è al centro di una vicenda che solleva pesanti interrogativi sulla capacità gestionale della giunta regionale umbra guidata da Stefania Proietti. L'avvio dell'iter per la sostituzione dell'impresa appaltatrice, reso noto nella giornata di oggi, 7 febbraio 2026, rappresenta un'ammissione di difficoltà e un tentativo di scongiurare la perdita di 5,5 milioni di euro provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). La situazione, che si trascina da mesi, ha visto un cantiere fermo e un'opera strategica per la sanità umbra a serio rischio.

