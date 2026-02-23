Auto a fuoco in via Lazzaretto | il video dell' intervento dei pompieri

Un’auto ha preso fuoco in via Lazzaretto alle 22 di domenica 22 febbraio. La causa sembra essere un cortocircuito nel comparto elettrico del veicolo. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuno è rimasto ferito, ma il veicolo è stato gravemente danneggiato. La polizia ha già avviato le prime verifiche sull’accaduto. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di spegnimento.