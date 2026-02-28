Auto a fuoco e intervento dei pompieri in autostrada

Sabato 28 febbraio 2026, alle 4:30, i vigili del fuoco sono intervenuti sull'autostrada A10 tra Voltri e Arenzano in direzione Ventimiglia, a causa di un incidente che ha coinvolto un'auto in fiamme. L'intervento è stato necessario per spegnere l'incendio e mettere in sicurezza la zona. Nessuna altra informazione è stata resa nota sui dettagli dell'incidente.

Incendio auto e intervento dei vigili del fuoco, intorno alle ore 4:30 di sabato 28 febbraio 2026, sull'autostrada A10 tra Voltri e Arenzano in direzione Ventimiglia. I pompieri hanno domato il rogo del veicolo per cause in via di accertamento, sul posto anche un'ambulanza della Croce Verde.