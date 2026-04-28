Un arbitro anonimo | Quelli del circolino di Rocchi ricevevano suggerimenti al VAR È frode sportiva

Un testimone anonimo ha dichiarato che alcuni arbitri coinvolti nel circuito vicino a un ex designatore ricevevano indicazioni preferenziali tramite il VAR presso un centro di Lissone. Secondo la testimonianza, oltre venti arbitri sarebbero stati coinvolti in questa pratica, e chi si rifiutava di partecipare veniva successivamente escluso dal gruppo di riferimento del designatore. La rivelazione apre nuovi interrogativi sulla trasparenza delle decisioni arbitrali in ambito sportivo.

Una testimonianza anonima chiama in causa il 'giro' vicino a Gianluca Rocchi: oltre venti arbitri avrebbero ricevuto indicazioni privilegiate al VAR di Lissone e chi non accettava questo meccanismo veniva progressivamente escluso dal 'cerchio magico' intorno al designatore.🔗 Leggi su Fanpage.it Kalulu-Bastoni in Inter-Juve, Rocchi: «Errore chiaro di La Penna, ma tutti cercano di fregarci» Notizie correlate Leggi anche: Gianluca Rocchi indagato per frode sportiva, le accuse sull'arbitro "gradito all'Inter" e pressioni sui Var Rocchi indagato per frode sportiva: nel mirino presunte interferenze VarLa Procura di Milano indaga sul designatore arbitrale di Serie A e B per un caso legato a Udinese-Parma 2025.