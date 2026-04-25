Rocchi indagato per frode sportiva | nel mirino presunte interferenze Var

La Procura di Milano sta indagando su un designatore arbitrale coinvolto nelle partite di Serie A e B, con particolare attenzione a un match tra Udinese e Parma nel 2025. L'inchiesta riguarda presunte interferenze nel corretto svolgimento delle partite, con il nome di un dirigente sotto scrutinio. L'indagine si concentra su eventuali irregolarità legate alle decisioni arbitrali e alle comunicazioni tra le parti coinvolte.

La Procura di Milano indaga sul designatore arbitrale di Serie A e B per un caso legato a Udinese-Parma 2025. Ipotesi di interventi esterni sulla sala Var. Rocchi: “Estraneo ai fatti”. Il designatore arbitrale di Serie A e B Gianluca Rocchi è indagato dalla Procura di Milano per concorso in frode sportiva. L’ipotesi al centro dell’inchiesta riguarda una presunta interferenza nelle decisioni della sala Var, con possibili ripercussioni sulla regolarità della competizione. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it

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