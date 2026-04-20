A un anno dall’alluvione che tra il 15 e il 17 aprile 2025 ha colpito la zona collinare, i comuni di Cavagnolo, Brusasco e Lauriano hanno annunciato l’assegnazione di nuovi fondi destinati alla sicurezza e alla prevenzione dei rischi. Dopo il periodo di emergenza, si passa ora alla pianificazione delle misure preventive e alla messa in sicurezza del territorio. La ripartizione delle risorse viene comunicata ufficialmente dalle amministrazioni comunali.

A un anno di distanza dall’evento meteorologico estremo che tra il 15 e il 17 aprile 2025 ha colpito la collina del Chivassese, i comuni di Cavagnolo, Brusasco e Lauriano segnano il passaggio dalla gestione dell’emergenza alla pianificazione della sicurezza. Tra targhe poste nei punti dove l’acqua ha rotto gli argini e nuovi investimenti per infrastrutture idriche, il territorio cerca di trasformare il trauma in prevenzione strutturale. Il monito del Rio Trincavena e la sfida dei bacini di laminazione. Sul ponte che attraversa il rio Trincavena, il luogo esatto in cui la forza della piena superò i livelli della carreggiata travolgendo tutto ciò che incontrava, i sindaci Andrea Gavazza e Giulio Bosso hanno voluto installare una targa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chivassese, un anno dopo l’alluvione: nuovi fondi per la sicurezza

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