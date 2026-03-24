Lesmo (Monza e Brianza) – Il questionario, il tavolo tecnico, il rebus delle soluzioni. Conto alla rovescia per lo stop del Besanino, i Comuni della tratta ferroviaria chiedono alla Regione il potenziamento dei mezzi alternativi. Alle domande dei sindaci ( Albiate, Biassono, Besana, Cassano Brianza, Costamasnaga, Lecco, Lesmo, Macherio, Oggiono, Renate, Sovico, Triuggio, Valmadrera, Veduggio con Colzano e Villasanta ), tutti quelli coinvolti dalla linea che sarà bloccata per lasciare spazio al cantiere di Pedemontana, hanno risposto 1.400 pendolari. Meno di un quarto è pronto a salire sul bus. “Alternative insufficienti”, questo il responso di chi dovrà trovare una soluzione per raggiunger l’ufficio o l’università tra il 7 settembre 2026 e il 28 agosto 2027. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Verso l’anno di stop del Besanino, i pendolari bocciano i bus sostitutivi: “Le alternative sono insufficienti”

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