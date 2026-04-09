A Parma raccolta firme di Futuro Nazionale | Tolleranza zero sulla sicurezza e più poteri all’Esercito
Sabato pomeriggio a Parma, gli esponenti di Futuro Nazionale hanno allestito un gazebo in piazza Barriera Repubblica, dove hanno raccolto firme tra le 16.30 e le 19. La raccolta si inserisce in un’iniziativa legata a una proposta politica che chiede tolleranza zero sulla sicurezza e maggiori poteri per l’Esercito. La presenza sul territorio ha coinvolto cittadini interessati alla questione.
Sabato pomeriggio, 11 aprile, dalle 16.30 alle 19 gli esponenti di Futuro Nazionale saranno presenti con un gazebo a Barriera Repubblica, per raccogliere firme.Svariati i punti alla base della petizione, che mira a ottenere un “vero scudo legale per le forze dell’ordine, basta processi infiniti e. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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