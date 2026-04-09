A Parma raccolta firme di Futuro Nazionale | Tolleranza zero sulla sicurezza e più poteri all’Esercito

Sabato pomeriggio a Parma, gli esponenti di Futuro Nazionale hanno allestito un gazebo in piazza Barriera Repubblica, dove hanno raccolto firme tra le 16.30 e le 19. La raccolta si inserisce in un’iniziativa legata a una proposta politica che chiede tolleranza zero sulla sicurezza e maggiori poteri per l’Esercito. La presenza sul territorio ha coinvolto cittadini interessati alla questione.