L' AI e l' umanizzazione delle cure | dal to cure al to care | lectio magistralis di Gaetana Natale alla Scuola Superiore Meridionale

Gaetana Natale ha tenuto una lectio magistralis alla Scuola Superiore Meridionale, affrontando il ruolo dell'intelligenza artificiale nell'umanizzare le cure mediche. La relatrice ha spiegato come le nuove tecnologie possano migliorare l’assistenza ai pazienti, andando oltre la semplice cura. La discussione si è concentrata sui cambiamenti nei rapporti tra medici e pazienti, con esempi pratici di applicazioni innovative. L’evento ha coinvolto studenti e professionisti interessati a queste tematiche emergenti.

L'occasione è data dalla presentazione del volume "L'intelligenza artificiale in sanità. Il dialogo necessario tra medicina, etica e diritto" (Cedam 2025) L'Intelligenza Artificiale sta trovando il suo campo di applicazione elettivo in Sanità, sia sotto il profilo della continuità assistenziale integrata sia sotto il profilo della diagnostica, della cura e della prevenzione. Occorre chiedersi come la tecnologia potrà incidere sulla c.d. umanizzazione della medicina, come potranno gli algoritmi 'if this than that' incidere sul rapporto medico-paziente, come l'intelligenza artificiale generativa comporterà una rimodulazione della responsabilità medica in ordine al trattamento dei dati sanitari, alla telemedicina, al fascicolo sanitario elettronico e alla realtà aumentata nella radiologia e robotica interventistica.

Umanizzazione delle cure: tecnologia, accoglienza e formazione al centro di una nuova sala in DiabetologiaÈ stata inaugurata all’Unità operativa di Endocrinologia e Malattie metaboliche Romagna una nuova sala dedicata alla formazione dei pazienti.

Buona la prima per la Fondazione 'Io sto con Chiara' che punta alla prevenzione e alla umanizzazione delle cureLa Fondazione 'Io sto con Chiara' debutta a Pisa con successo, promuovendo la prevenzione e l'umanizzazione delle cure.

