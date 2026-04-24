Nella quarta puntata del programma televisivo “Belve” saranno presenti come ospiti Sal Da Vinci, Romina Power ed Elena Santarelli. La puntata si concentra sulle interviste e sui racconti personali dei partecipanti, senza anticipare i temi specifici trattati. La presenza di questi tre personaggi si inserisce nel calendario delle puntate di questa stagione, che prevede vari incontri con figure del mondo dello spettacolo.

Sal Da Vinci, Romina Power e Elena Santarelli saranno gli ospiti della quarta puntata di Belve: cosa riveleranno? Annunciati gli ospiti della terza puntata diBelve. VedremoSal Da Vinci, Elena Santarelli e Romina Power,come era stato anticipato qualche giorno fa. Grande attesa per questi tre personaggi che piacciono molto al pubblico e la cui vita desta molta curiosità. Francesca Fagnani quest’edizione sta chiamando vip molto diversi tra loro, creando un bel connubio. Ciò ha fatto sì che nella terza puntata aumentasse di tanto gli ascolti, grazie soprattutto ad una concorrenza debole. Infattimartedì scorso ha realizzato 1.761.000 spettatori pari all’11.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Belve: Sal Da Vinci, Elena Santarelli e Romina Power ospiti della quarta puntata

Notizie correlate

Anticipazioni Sanremo Top, torna Sal Da Vinci: i Big e gli ospiti dell’ultima puntataIl Festival è finito da settimane, ma l’eco delle canzoni di Sanremo continua a farsi sentire.

Romina Power a Belve? La Fagnani l’ha convintaRomina Power sarà ospite a Belve, Vanity Fair rivela che ci sono le ultime trattative in corso per realizzare l'intervista Vanity Fairrivela...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Io e te accussì: il balletto travolgente di Elettra Lamborghini, Sal Da Vinci e Corsi infiamma il web verso l’Eurovision; Belve - Rai.it; Belve, Elettra Lamborghini gela Sal Da Vinci: Se ha vinto lui posso farcela. Poi Brigitte Nielsen svela il segreto hot a Sanremo; BellaMa' 2025/26 - Valeria Marini dedica Per sempre sì a Pigi - 21/04/2026 - Video.

Belve, Elettra Lamborghini gela Sal Da Vinci: Se ha vinto lui posso farcela. Poi Brigitte Nielsen svela il segreto hot a SanremoNuova intensa puntata di Belve in onda martedì 21 aprile su Rai 2. Elettra Lamborghini, Brigitte Nielsen e Shiva si mettono a nudo davanti le domande scomode di Francesca Fagnani ... libero.it

Sal Da Vinci stravolge Bruno Vespa, il duetto su Rai 1 diventa virale: Meraviglioso, cos’è successoOspite di Bruno Vespa a Cinque Minuti, Sal Da Vinci ha interpretato la sua Per sempre sì, il giornalista ne ha approfittato per provare la sua coreografia ... libero.it

la Repubblica. . "Mi fai vedere, che devo imparare" Il conduttore di 5minuti su Rai1 Bruno Vespa chiede e Sal Da Vinci mima quei gesti che ormai tutta Italia conosce sul passaggio clou di "Per sempre sì", canzone vincitrice di Sanremo: "Con la mano sul petto facebook

Romina Power, Elena Santarelli, Sal Da Vinci alla prossima di #Belve x.com