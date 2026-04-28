Ultimissime Juve LIVE | intervista esclusiva ad Alfonso Montero Stones lascerà il Manchester City

Nelle ultime ore si sono susseguite diverse notizie riguardanti il mondo del calcio, con particolare attenzione alla Juventus. È stata rilasciata un’intervista esclusiva a un esperto del settore e si è parlato della possibile partenza di un giocatore del Manchester City. La redazione di JuventusNews24 fornisce aggiornamenti in tempo reale sulle vicende che coinvolgono i club e i loro calciatori.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 28 aprile 2026. Stones alla Juve, il difensore inglese lascerà il Manchester City a parametro zero. Cosa filtra adesso sul suo futuro. Ore 15.01 – Stones alla Juve, il difensore inglese lascerà il Manchester City a parametro zero. Cosa filtra adesso sul suo futuro Alfonso Montero: «I consigli di papà Paolo, la Juventus come casa ma anche responsabilità» – ESCLUSIVA VIDEO.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: intervista esclusiva ad Alfonso Montero. Stones lascerà il Manchester City Notizie correlate Stones alla Juve, il difensore inglese lascerà il Manchester City a parametro zero. Cosa filtra adesso sul suo futurodi Angelo CiarlettaStones alla Juve, il centrale inglese lascerà il Manchester City a titolo gratuito al termine della stagione. UFFICIALE: John Stones lascerà il Manchester City a fine stagione2026-04-28 14:40:00 Breaking news: John Stones ha confermato che lascerà il Manchester City a fine stagione. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Allegri: Milan-Juve non è una partita snodo, mancano 7 punti per la Champions Serie A Enilive; Il 'pronostico' di Spalletti sulla corsa Champions; Pogba e la sua Juve, il Polpo torna a parlare: Durante la finale di Champions ho pensato...; Chiellini: Spalletti guida giusta, dobbiamo ripartire dalle basi. Juventus, per Vlahovic cambia tutto: le novità sul futuro del serboCalciomercato Juventus: tutte le ultime Trattative in tempo reale. Scopri le ultime notizie di Mercato, i sogni e tutti i colpi aggiornati del club. sport.virgilio.it Pagina 1 | La cosa migliore successa alla Juve negli ultimi 5 anni, È un genio: le sentenze SkyLa squadra bianconera ha spiccato il volo, ecco cosa si è detto in studio dopo la vittoria per 2-0 contro il Bologna ... tuttosport.com Ultimissime Juve live Le novità - facebook.com facebook Ultimissime #Juve Gli aggiornamenti x.com